One-Punch Man: uno strepitoso busto in scala 1:1 di Saitama si mostra in alcune immagini

Nel corso della giornata odierna, la compagnia Tsume-Art ha ufficialmente presentato uno spettacolare busto in scala 1:1 a tema One-Punch Man e dedicato specificatamente a Saitama che da oggi sarà finalmente preordinabile. Alcune immagini di questo incredibile lavoro sono disponibili a fondo news.

Se anche voi siete tra gli interessati all'articolo, alto 70cm e dal peso di circa 30kg, aspettate a gioire visto che per uno dei soli 1000 pezzi disponibili dovrete pagare ben 999€, un prezzo non proprio alla portata di tutte le tasche.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, One-Punch Man è un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009. La serie ha saputo riscuotere un incredibile successo in brevissimo tempo, con oltre 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno. A partire dal 14 giugno 2012 la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012, il tutto grazie al lavoro del disegnatore Yūsuke Muratar. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Saitama si considera un eroe medio, eppure riesce a vincere tutte le battaglie che gli si pongono dinanzi con un solo pugno. Questa forza indescrivibile finisce per essere la causa di continue frustrazioni da parte dell'eroe che, infatti, non sente più l'emozione e l'adrenalina di combattere una dura battaglia. Forse non valeva la pena di intraprendere un rigoroso allenamento per diventare forte; dopotutto cosa c'è di buono nell'avere un potere così schiacciante? Nonostante questa domanda lo assilli come un tarlo, l'eroe persiste nella buona causa di estirpare il male dal mondo e salvare i bisognosi, scalando la classifica dei Top Hero."

Il successo riscosso dall'opera ha successivamente portato alla concretizzazione di un adattamento anime assai amato dai fan, con la seconda stagione attualmente disponibile in streaming su Hulu e su Crunchyroll al di fuori degli Stati Uniti, oltre che su VVVID. La stagione è diretta da Chikara Sakurai, in collaborazione con il nuovo studio di produzione J.C. Staff. Yoshikazu Iwanami è il direttore del comparto sonoro mentre Chikashi Kubota si è occupato della creazione di nuovi personaggi. La seconda stagione dell'anime avrà una durata di 12 episodi e Viz Media ha concesso in licenza la stagione per realizzarne anche una versione inglese. Inoltre, proprio in questi ultimi giorni è stata annunciata la data d'uscita dei cofanetti blu-ray e DVD dedicati alla seconda stagione.