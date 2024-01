One-Punch Man, quale studio dovrebbe adattare la Stagione 3 dell'anime?

La prima stagione di One-Punch Man, animata da Madhouse, studio conosciuto per aver dato vita a Hajime no Ippo, Death Note e il più recente Frieren - Oltre la fine del viaggio, è stata considerata dai fan a dir poco sensazionale. Non si può dire lo stesso della seconda, di cui si è occupata J.C.Staff ed è stata vista come un peggioramento dell'originale.

I fan attendono notizie sulla terza stagione di One-Punch Man dall'agosto del 2022, anno in cui è stata confermata la nuova serie. Tuttavia, non sono mai giunte ulteriori informazioni riguardo la data d'uscita, il numero degli episodi e, soprattutto, chi si occuperà dell'animazione. Alcuni fan hanno proposto alcuni nomi di studi che potrebbero essere adatti a svolgere quest'arduo compito: vediamo insieme quali sono.

Uno fra questi è lo Studio MAPPA, considerato da molti una delle poche case d'animazione che potrebbero riuscire a incarnare al meglio l'essenza di One-Punch Man e l'eredità lasciata da Madhouse. Tuttavia, un'altra grande fetta della community preferirebbe che questo studio non si occupasse di questo progetto date le pessime condizioni di lavoro di MAPPA in cui gli animatori si sono ritrovati durante la seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

C'è chi invece desidera ardentemente che lo Studio Bones si occupi di One-Punch Man, dato che la casa di Fullmetal Alchemist e My Hero Academia ha già realizzato un'altra opera di ONE, Mob Psycho 100, con grande successo. Altri ancora sperano che Madhouse possa tornare sui suoi passi e prendere in mano la serie e non sembra una proposta altamente improbabile, dal momento che attualmente c'è solo Frieren in cantiere.

Per ultimo, c'è la proposta più accreditata dai fan: nel 2021, l'illustratore del manga di One-Punch Man Yusuke Murata lavorò assieme a Village Studio per il cortometraggio Zaiyuki. Un sogno del pubblico sarebbe vedere l'artista a lavoro sulla sua stessa opera nel suo adattamento anime.