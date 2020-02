One-Punch Man: un super eroe del manga cita Dragon Ball con un combattimento

L'importanza e l'impatto di un fumetto come Dragon Ball è davvero poco replicabile all'interno del panorama dell'animazione giapponese. Sono moltissimi gli artisti che sono rimasti affascinati da quell'universo narrativo. A rendere l'ennesimo omaggio alla creatura di Akira Toriyama ci hanno pensato i due autori di One-Punch Man.

Nel capitolo 116 di One-Punch Man infatti assistiamo allo scontro feroce tra l'eroe di Classe S Drive Knight e il mostruoso gatto Nyan dell'Associazione degli Esseri Misteriosi. Lo scontro tra i due è davvero accanitissimo. La specialità di Drive Knight è quella di cambiare forma per adattarsi all'avversario e sconfiggerlo. Tra la sue trasformazioni abbiamo la modalità Knight (appare come un centauro) la modalità Bishop (indossa un'armatura) e Rook, simile ad un missile. Ma tutte queste forme non sono bastate a fronteggiare un mostro del livello di Nyan, dotato del potere di rendere il suo corpo molto sottile come fosse di carta e schivare gli attacchi. In questo contesto allora Drive Knight ricorre alla sua traformazione più potente, ossia la Gold, che ricorda chiaramente un Super Saiyan visto che i capelli gli si alzano, diventano gialli ed inizia scintillare energia. Cosa ne pensate di questo gustoso omaggio? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi lasciamo con questo sexy cosplay di Monster Princess, uno dei personaggi più caratteristici all'interno del manga di One e Yusuke Murata e con uno sketch animato di Saitama.