One-Punch Man: svelata la copertina del tankobon 20

Saitama ha appena concluso lo scontro con Orochi negli ultimi capitoli mostrati sulla rivista Tonari no Young Jump, edizione digitale della rivista seinen di casa Shueisha. Tuttavia, i volumi sono un poco più indietro con la storia, che continuerà col tankobon numero 20 di One-Punch Man in arrivo il 4 luglio nelle fumetterie ed edicole giapponesi.

Dopo la copertina del volume 19 di One-Punch Man, Yusuke Murata ci mostra dal suo account Twitter Neko_Buro la versione stampata della cover del prossimo tankobon. Nel tweet che potete vedere in calce, il mangaka ha fotografato il volume che tra pochi giorni sarà sfogliabile in Giappone e su cui vediamo presenti vari personaggi come Mazza ferrata, Atomic samurai, Flash e Zombieman. In più, a destra sembra che sia presente anche un Saitama tagliato.

Perché il protagonista non è raffigurato interamente? Come ha spiegato Murata nella didascalia della foto, il volume 19 e il volume 20 andranno a creare un'immagine composta e questo elemento di Saitama fa capire che la copertina del tankobon 21 riceverà lo stesso accorgimento. È anche possibile che Murata abbia creato già un'illustrazione gigante con tutte le prossime copertine e che le collegherà a una a una, per la gioia dei fan che hanno sempre apprezzato queste ingegnosità.

Non si sa ancora quali capitoli saranno raccolti nel volume, ma sicuramente partiranno dal 95 in poi considerato che i capitoli dal 91 al 94 erano presenti nella raccolta numero 19 di One-Punch Man.