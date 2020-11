One Punch Man: tante correzioni di Murata nel Volume 22, ecco quali

Spesso a causa dei ritmi frenetici della serializzazione capita che anche il disegnatore più esperto commetta degli errori o, più semplicemente, delle dimenticanze. Addirittura, alle volte, può capitare ancora che l'autore decida invece di apportare delle modifiche in corso d'opera. Tutto ciò è capitato all'interno del Volume 22 di One Punch Man.

Il manga di Yusuke Murata e ONE sta riscuotendo un successo clamoroso in tutto il mondo, forte anche di due serie televisive virali, al punto tale che i tankobon hanno venduto complessivamente 22 milioni di copie con una media esatta di 1 milione di volumi a fronte di ciascun numero rilasciato. L'umiltà di ONE e del suo collaboratore è una cosa risaputa, in virtù soprattutto dei commenti di apprezzamento che si concedono l'un l'altro saltuariamente.

Murata, inoltre, si scusa spesso con i fan per alcuni errori che fuoriescono dagli ultimi capitoli e non si esime dalla responsabilità di correggerli in occasione dell'uscita dei tankobon. Tuttavia, la quantità di correzioni apportate dal disegnatore sono più di quanto credete. L'utente di Reddit "Fine, Then Die" ha cercato tutte le modiche rispetto ai capitoli rilasciati online con il volume 22 e il numero di correzioni non è roba da poco. Ad ogni modo, potete ammirare tutti i cambiamenti eseguiti da Yusuke Murata attraverso il link dedicato alla fonte per un rimando alla galleria di immagini pubblicata dall'utente.

Tra aggiunte di background, elementi di contorno, modifiche ai testi e alle espressioni e a tanto altro ancora, è possibile dare dunque un'occhiata al grande carico di cambiamenti a cui è sottoposto il manga prima della pubblicazione.