One Punch Man: Tastumaki nella realtà nel fedelissimo cosplay di lyvlas

Il franchise di One Punch Man gode di una certa fortuna sia in Occidente quanto in Oriente, merito di due stagioni animate che hanno fatto molto parlare di sé. Anche se non sappiamo se l'anime riceverà o meno una terza stagione, il supporto dei fan è stato encomiabile, a riprova delle numerose illustrazioni e cosplay dedicati.

Appena qualche giorno fa è uscito il capitolo 141 di One Punch Man che sta finalmente avvicinando questo lungo arco narrativo alla sua naturale conclusione. Solo nel capitolo 139, ad ogni modo, abbiamo avuto modo di vedere l'attacco di Tatsumaki che ha nuovamente dato prova delle sue qualità contro l'avversario.

Ad ogni modo, l'eroina di Classe S è uno dei personaggi più apprezzati dell'intero franchise, motivo per cui sono numerose le interpretazioni personali che i fan le dedicano saltuariamente. Una di esse, a cura di lyvlas, tenta di darle vita con una fedeltà con pochi precedenti. L'artista, infatti, è riuscita a reinterpretare gli elementi caratteristici del personaggio, dal viso all'abbigliamento, con una fedeltà tale da aver quasi traslato nella realtà lo stesso personaggio. Il cosplay è stato dunque notevolmente apprezzato dalla community dedicata con oltre 28 mila manifestazioni positive allegate alla foto e migliaia di commenti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Tatsumaki a cura di lyvlas, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.