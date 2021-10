One Punch Man: Tatsukami è imbattibile nello speciale cosplay di louxxei

Il gioiellino di ONE e Yusuke Murata, One Punch Man, è un'opera ormai divenuta virale in rete grazie a due stagioni televisive che hanno consacrato il franchise tra le serie più popolari degli ultimi anni. Attualmente non si sa nulla in merito ad una terza stagione, tuttavia il supporto dei fan continua ad essere encomiabile.

Lo Studio J.C. Staff, dopo il finale della seconda serie, rivelò le sue intenzioni di continuare a lavorare al franchise e che il team avrebbe fatto di tutto per continuare le avventure di Saitama sul piccolo schermo. Da allora non sono più emerse novità al riguardo, tuttavia è bene ricordare come dalla prima alla seconda stagione siano passati ben 4 anni, motivo per cui la l'attesa potrebbe continuare a farsi sentire.

Ad ogni modo, attualmente One Punch Man sta proseguendo sia grazie al manga, in forma più o meno regolare, ma soprattutto grazie alle manifestazioni di creatività degli appassionati della saga. A tal proposito, recentemente la cosplayer louxxei, che vanta oltre 30mila follower solo su Instagram, ha realizzato un'interpretazione personale di Tatsumaki, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e che ha riscosso un notevole clamore da parte della community dedicata.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay dell'eroina di classe S, vi piace? Diteci la vostra, come al solito, con un commento qua sotto.