One-Punch Man, Tatsumaki è felice: l'eroina si sta innamorando di Saitama?

One-Punch Man è un manga diventato molto popolare grazie alla sua trama divertente e innovativa. La serie segue le avventure di Saitama, un eroe che è così forte che può sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno. Nonostante la sua incredibile forza, Saitama si sente spesso annoiato e insoddisfatto della vita da eroe.

Ma questa condizione non è soltanto sua, dato che ci sono tanti eroi all'apice che vorrebbero una sfida per il proprio livello. Uno dei personaggi più interessanti e che ultimamente è stato molto sotto i riflettori è Tatsumaki, una giovane donna con poteri telecinetici. Tatsumaki è notevole per la sua personalità forte e indipendente, e spesso si trova in conflitto con gli altri eroi a causa della sua arroganza. E questa manifestazione c'è stata nei recenti capitoli di One-Punch Man.

La trama di One Punch Man è sempre stata famosa per la sua satira degli anime di supereroi, con una serie di personaggi esagerati e buffi che ridicolizzano i cliché del genere. Anche Tatsumaki viene utilizzata in modo comico, come quando si arrabbia con i suoi compagni eroi per il loro comportamento infantile. E da quando è cominciato lo scontro tra Tatsumaki e Saitama, la donna ha fatto vedere un comportamento che finora non aveva mai mostrato.

Dalla faccia imbarazzata quando Saitama l'ha stretta a sé, ai sorrisi e alla voglia di combattere con lui al massimo, ai rimproveri durante la battaglia, Tatsumaki sembra essere davvero felice di combattere con Saitama. Considerato che è palese che Fubuki sia innamorata dell'eroe pelato, è possibile che inizi uno scontro amoroso tra le due sorelle psichiche di One-Punch Man?