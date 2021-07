One-Punch Man: Tatsumaki diventa una jedi in questa fan art con crossover di Star Wars

Gli eroi di One-Punch Man sono tutti dotati di poteri o capacità speciali. Ormai il manga ridisegnato da Yusuke Murata e il relativo adattamento animato hanno presentato un numero infinito di questi personaggi, mostrando abbastanza nel dettaglio tutto ciò che possono fare per abbattere i criminali e i mostri che insidiano la società.

In azione abbiamo visto spesso Tatsumaki, una delle eroine femminili più di spicco di One-Punch Man. Capricciosa e arrogante, è anche dotata di poteri psichici davvero eccezionali ed è capace di cose che in pochi altri possono emulare. In particolare negli ultimi capitoli di One-Punch Man Tatsumaki ha mostrato fino a dove può spingersi con i suoi poteri. Questi, sotto un certo punto di vista, ricordano molto alcune capacità dei jedi, i valorosi guerrieri che proteggono l'equilibrio dell'universo di Star Wars.

La Forza è una delle loro armi fondamentali e, sfruttandola, possono ricorrere alla telecinesi, un potere molto simile a quello di Tatsumaki. Per questo su Reddit il fan 20Derrick00 ha pensato di postare una fan art di Tatsumaki in versione jedi, creando un vero e proprio crossover tra One-Punch Man e Star Wars. Nell'immagine in basso vediamo l'abito di Tatsumaki classico ma leggermente rivisitato per rifarlo di più alle caratteristiche dei cavalieri, mentre nella mano destra spicca la famosa spada laser. Cosa ne pensate?

Un altro artista si è invece concentrato su una fan art di Saitama e Fubuki insieme.