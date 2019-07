One Punch Man: la terza stagione potrebbe essere prodotta dalla Madhouse?

La seconda stagione di One-Punch Man si conclusa da qualche giorno, e i fan già non vedono l'ora di vedere come proseguiranno le avventure di Saitama e Genos. Il lavoro di J.C Staff è stato giudicato dai più come carente dal punto di vista tecnico. Potrebbe, quindi, un'ipotetica terza stagione tornare nelle mani di Madhouse?

La risposta non è così semplice. Tutti ci ricordiamo della mirabolante prima stagione, che adattò i primi volumi del manga disegnato da Yusuke Murata alla perfezione. Il tratto era rispettoso del materiale originale e le animazioni semplicemente fuori scala per gli standard a cui ci aveano abituato gli anime di quel periodo.

Tutto ciò fu possibile grazie al lavoro del director Shingo Natsume, che convinse molti animatori freelancer dal grande talento a lavorare per Madhouse sulla prima stagione di One-Punch Man, e il risultato è stato fenomenale.

Agli albori della seconda stagione, però, Natsume era impegnato su altri progetti, e il dream team di animatori che aveva lavorato con lui sulla serie di ONE abbandonò l'adattamento, finendo per ricadere nelle mani di J.C. Staff.

Che la terza stagione di One-Punch Man torni nelle mani di Madhouse dipende in buona parte dalla voglia di Natsume di lavorare nuovamente al progetto.

Il director, vedendo il lavoro non propriamente eccelso svolto con la seconda stagione, potrebbe convincersi di replicare lo straordinario lavoro fatto con la prima iterazione, imbastendo un team di animatori dal grande estro supportati da una schedule organizzativa che gli permetta di lavorare al meglio.

Recentemente è stata perfino lanciata una petizione per riportare Shingo Natsume alla direzione di One-Punch Man, vedremo come si evolverà la vicenda. L'ultima puntata dell'anime ha mostrato la vera natura di Garo, con i fan che hanno reagito in maniera eterogenea alla conclusione dello show.