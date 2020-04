One-Punch Man è nella Top 10 dei Best seller del New York Times

Come avete potuto leggere nel capitolo 129 di One-Punch Man, la storia di Saitama sta diventando sempre più avvincente. A confermare il buon momento per l'opera ci pensa anche l'elenco dei best seller del New York Times.

Il celebre giornale statunitense ha infatti iniziato a diffondere i dati delle vendite di manga e graphic novel a partire dallo scorso ottobre. Nel mese di aprile scopriamo quindi che il numero diciannove dell'opera nata dalla mente di One ha superato i manga della concorrenza, arrivando all'undicesima posizione. Subito sotto di lui è presente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, mentre il primo volume di My Hero Academia si è fermato in quattordicesima posizione.

Le avventure di Saitama hanno avuto sin da subito un grande successo tra gli appassionati di fumetti giapponesi, grazie ad una trama originale e ad avvincenti scene di azione, riproposte poi nelle puntate dell'anime realizzate dallo studio Madhouse. Come avete potuto leggere nella nostra notizia sulla copertina speciale di One-Punch Man, anche Panini Comics ha voluto festeggiare il successo del manga riproponendo il primo volume in una edizione inedita, chiamata "Discovery Edition" e ideata per far scoprire il mondo di One ad un nuovo pubblico.

Siete stupiti del successo di One-Punch Man? Fatecelo sapere con un commento in calce alla notizia.