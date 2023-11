One-Punch Man torna col capitolo 197: un dinamico duello tra ninja

In seguito alle interessanti rivelazioni arrivate col capitolo 196 di One-Punch Man, nell’ultimo appuntamento col manga, ONE e Yusuke Murata hanno deciso di lasciare molto spazio all’azione. Intitolato “Duello”, il capitolo 197 ha posto Flashy Flash contro un potente avversario con cui sembra condividere molto. Da qui in poi occhio agli spoiler.

Il titolo suggerisce già la centralità della battaglia tra Flashy Flash e Speed-o’-Sound Sonic, entrambi provenienti dal villaggio dei ninja, distrutto anni prima dall’eroe di classe S Blast, come ammesso da lui stesso nello scorso capitolo. In realtà Blast stava cercando di salvare il fondatore del villaggio, Empty Void, che sembra aver manipolato Speed-o’-Sound Sonic al punto da farlo combattere per lui contro Flashy Flash.

Con un toccante colpo di scena, ONE interrompe lo scontro per riportare i lettori nel passato, mostrando come, effettivamente, i due combattenti sono legati da quando erano dei bambini. Sonic ha infatti insegnato a Flashy Flash come brandire e usare con efficacia una spada. Nei ricordi di Flashy Flash scopriamo anche come era la vita nel villaggio dei ninja: solitaria e silenziosa, dato che non era permesso parlare con gli altri, e in generale le persone venivano usate come semplici strumenti di guerra.

Per questo motivo chi riusciva a sopprimere le emozioni veniva considerato tra i migliori ninja. Alternando tavole ambientate nel presente e nel passato, ONE e Yusuke Murata hanno dipinto il profondo legame che in realtà unisce Flashy Flash e Speed-o’-Sound Sonic, mostrando anche le loro tecniche migliori.

Nelle tavole conclusive, poi, arriva un altro grande colpo di scena. L’ingresso sul campo di battaglia dell’Heavenly Ninja Party mette in pericolo Flashy, giudicato un traditore. Ciò porta Speed-o’-Sound Sonic a uccidere uno dei membri della squadra d’élite, e a spingere il suo vecchio amico ad unirsi a lui per fronteggiare l’intero party.

Prima di salutarci, ecco i 5 panel più belli di One-Punch Man. E voi avete letto il capitolo 197 di One-Punch Man? Diteci cosa pensate di queste rivelazioni su Flashy Flash e Speed-o’-Sound Sonic nei commenti.