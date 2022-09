One-Punch Man sta per tornare: quando arriva il nuovo capitolo del manga?

La sfida tra Saitama e Garou giunge al termine in One-Punch Man capitolo 170. Con la battaglia non si è però chiusa solamente una lunga battaglia. L'epilogo dello scontro ha infatti mandato la serie manga scritta da One e disegnata da Yūsuke Murata in una lunga pausa.

Dopo aver portato a termine il lunghissimo arco narrativo dedicato a Garou, andato avanti per quasi un lustro, Yusuke Murata aveva esplicitamente dichiarato di aver bisogno di una pausa. L'autore sembra però essere già pronto per tornare dietro alla scrivania. I lavori sul manga di One-Punch Man stanno per ricominciare.

ONE ha celebrato la Stagione 3 dell'anime di One-Punch Man con un artwork inedito, ma a breve tornerà a concentrarsi sulla scrittura della serie manga. Secondo quanto riferito da Murata su Twitter, i due sono pronti alla stesura di nuovi capitoli. Yusuke Murata ha infatti dichiarato che One-Punch Man tornerà il 22 settembre con la pubblicazione del capitolo 171.

Ovviamente, la community di appassionati ha accolto con gioia questa notizia dell'illustratore. Con la battaglia tra Saitama e Garou che ha trovato finalmente un vincitore, la curiosità su quel che accadrà in futuro è molta. E voi, siete felici per la notizia del ritorno imminente di One-Punch Man?