One-Punch Man: il trailer della Stagione 2 è in arrivo?

La seconda stagione dell'anime disi fa attendere da un bel po', ma pare che il 2018 sarà l'anno di debutto dei nuovi episodi delle gesta del buon vecchio Saitama e dei suoi compagni di avventure. Recentemente, un producer della serie potrebbe aver fornito qualche indizio sull'arrivo del primo trailer...

Nella giornata di ieri (18 marzo) un utente su Twitter ha affermato di aver preso parte a una convention dedicata agli anime. Nel post si fa riferimento alla presenza di Chikashi Kubota, responsabile delle animazioni della serie di One-Punch Man, nel corso dell'evento.

Di seguito le dichiarazioni dell'utente circa dei presunti, succosi indizi forniti dal producer riguardo la Stagione 2 di One-Punch Man, che aveva inizialmente parlato dei nuovi episodi dell'anime di FLCL a cui sta attualmente lavorando:

"Kubota mi ha detto che il trailer di FLCL 2 è finito e che dovrebbe essere rilasciato in Rete la prossima settimana o giù di lì. Anche per One-Punch Man, ha risposto che uscirà prima di Evangelion Final"

L'utente ha poi specificato che il producer stava probabilmente scherzando, giacché egli si professa di essere un grande fan del franchise di Evangelion e, considerato che ad oggi non conosciamo ancora la data di debutto del terzo e ultimo film della serie.

Vero è che, in ogni caso, i tempi sarebbero maturi per ricevere aggiornamenti sulla tanto attesa seconda stagione dell'anime di One-Punch Man, attualmente in fase di realizzazione presso lo studio di J.C. Staff - che lo ha rilevato da MADHOUSE, la compagnia che ha prodotto la prima, apprezzata stagione.

Quanto attendete i nuovi episodi dedicati alle gesta del potentissimo Saitama?