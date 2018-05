One-Punch Man: ulteriori conferme sull'uscita della Stagione 2!

La seconda stagione di One-Punch Man potrebbe arrivare quest'anno, ma per il momento non abbiamo conferme ufficiali né tanto meno una data di lancio. Sapevamo, però, che nel mese di agosto sarebbero arrivate novità sui nuovi episodi, e ora lo staff di produzione ha confermato e alimentato queste voci con delle dichiarazioni parecchio interessanti.

Il profilo Twitter ufficiale dell'anime di One-Punch Man, infatti, ha recentemente pubblicato un post - per la precisione, lo scorso 11 maggio - nel quale fa riferimento proprio all'evento previsto ad agosto 2018 che vi abbiamo già riportato nei mesi scorsi, in cui probabilmente ci sarebbe stato il reveal della Stagione 2.

Qualche giorno fa, invece, J.C. Staff ha aggiunto altro su Twitter, annunciando che il 12 agosto 2018 si terrà il One-Punch Man School Festival, durante il quale verrà proiettato del materiale in anteprima della seconda stagione di One-Punch Man. Purtroppo non ci è ancora dato sapere se si tratterà proprio del primo episodio della serie, con conseguente uscita di lì a breve, magari a inizio settembre 2018, oppure semplicemente del primo trailer di annuncio che proietterebbe il lancio dei nuovi episodi nell'ultimo trimestre dell'anno in corso.

La prima stagione di One-Punch Man, attualmente disponibile su VVVVID e Netflix, si rese protagonista di un'operazione simile: il pilot della Stagione 1 venne proiettato in anteprima nel mese di settembre 2015, nel corso di un evento presso il centro culturale della città giapponese di Saitama, con la messa in onda in televisione che avvenne un mese dopo, nell'ottobre 2015.