One-Punch Man: una connessione con My Hero Academia?

Un fan su Reddit ha notato una certa somiglianza tra un eroe presente in One-Punch Man seduto su un camion e il famoso Snipe di My Hero Academia. Una semplice coincidenza o c'è qualche riferimento?

In questi giorni i supereroi sono di gran moda, e gli anime contribuiscono ad intensificare questa tendenza. Come notato da un utente, potrebbe esserci una piccola connessione tra One-Punch Man e My Hero Academia. Su Reddit, la conversazione è iniziata nel fandom degli anime quando qualcuno ha notato una strana coincidenza in One-Punch Man.

Come potete vedere qui sotto, un fan ha sottolineato che nell'anime c'è un personaggio molto simile a Snipe, e Internet sta morendo dalla voglia di sapere se il cameo è intenzionale o meno. Bene, la risposta è no, ma questo non significa che bisogna abbandonare ogni teoria di crossover! Se conoscete One-Punch Man, allora avrete già incontrato questo eroe. Il sosia di Snipe si chiama Gasmask Cowboy, e in effetti ha preceduto il personaggio di My Hero Academia di due anni.

Ha debuttato nel 2010 mentre Snipe è andato in diretta nel 2012. In quanto eroe della Classe C, Gasmask Cowboy è stato visto nell'anime, ma non è stato in grado di combattere i cattivi. Guardando il confronto, è facile capire perché i fan si chiedevano se l'eroe fosse stato introdotto come cameo in One-Punch Man. I loro cappelli condivisi, le maschere, i mantelli e gli abiti sono molto simili tra loro. Ma, alla fine, i personaggi sono molto separati. È molto probabile che Kohei Horikoshi si sia stato ispirato a creare il pistolero dopo aver visto Gasmask Cowboy, ma non abbiamo nessuna conferma in merito.

Che ne pensate di questa somiglianza? Vi sarebbe piaciuto vedere realmente qualche eroe di My Hero Academia all'interno di One-Punch Man?