One-Punch Man: una fan art ritrae un duello ipotetico tra Saitama e Vegeth di Dragon Ball

è il protagonista die, come i fan dell'opera di Yusuke Murata e ONE sapranno bene, è praticamente invincibile. Ma cosa accadrebbe se l'eroe sfidasse un altro guerriero potentissimo, appartenente a un altro franchise, per esempio di

È l'interrogativo che ci sorge guardando una bellissima fan art che è emersa dal forum di Reddit: nell'illustrazione, che vi proponiamo in calce all'articolo e che è stata postata dall'utente GalaxyPirate, ritrae il protagonista di One-Punch Man (il nostro Saitama) fronteggiare il potente Vegeth di Dragon Ball.

Come gli appassionati sapranno, Vegeth è il risultato della fusione tra Goku e Vegeta quando i due eroi decidono di unirsi con gli orecchini Potara per sconfiggere Majin Bu, diventato a sua volta inarrestabile dopo aver assorbito Gotenks, Piccolo e persino Gohan Supremo.

Vegeth compare anche in Dragon Ball Super, quando i due protagonisti scelgono di unirsi nuovamente per affrontare Black e Zamasu, a loro volta uniti con il potere degli orecchini.

Ricordiamo che One-Punch Man si prepara a tornare nel 2018 con la seconda, attesissima stagione, che sarà realizzata da J.C. Staff e non da MADHOUSE, lo studio di produzione che ha prodotto la prima stagione.

Chi pensate vincerebbe tra Saitama e Vegeth?