One-Punch Man: Uno degli scontri migliori di Garou prende vita nel video di un fan

L'ultimo capitolo di One-Punch Man ci ha mostrato un salvataggio importante fatto da Fubuki. Nel frattempo un fan del manga scritto e disegnato da One ha ricreato uno scontro con protagonista il famoso Garou.

In calce alla notizia trovate il video condiviso su YouTube dal canale PipMitten Animation, che ha deciso di animare una parte ancora inedita per i fan dell'anime dedicato a Saitama. In particolare possiamo assistere alla sfida tra Garou e gli eroi di Classe S, in questo filmato che dura più di dieci minuti e che dimostra la grande attenzione per i dettagli dell'autore, che ovviamente ha scelto di produrre l'animazione con uno stile più semplice rispetto alle prime due stagioni di One-Punch Man. Il video ha riscosso un notevole successo tra i numerosi fan: ha superato infatti le 100 mila visualizzazioni, con oltre 3 mila Mi Piace, mentre nei commenti gli appassionati dell'opera di One discutono delle prossime sfide che i protagonisti dovranno superare, mentre altri discutono della controversa seconda stagione, considerata meno riuscita rispetto a quella d'esordio.

Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo qualche dettaglio in più sul futuro dell'opera, nel frattempo vi lasciamo con questo originale cosplay dedicato a One-Punch Man ed un potenziale crossover con il protagonista di Spider-Man.