One-Punch Man: vediamo come sarà la cover del volume 18

Sulle pagine di Twitter nelle scorse ore è spuntata un'anticipazione di quella che sarà la cover del diciottesimo volume del manga di One-Punch Man. Il prodotto in questione arriverà sul mercato giapponese il prossimo 4 dicembre.

Come potete vedere dal post del profilo Twitter di moetron riportato in calce alla presente notizia, è apparsa online l'immagine di quella che sarà la copertina del volume numero diciotto della serie manga intitolata One-Punch Man.

L'illustrazione ci mostra Garou in tutta la sua ferocia, con gli occhi gialli che guardano dritti verso il pubblico e i capelli biforcuti di un arancione vivo che spiccano in primo piano. Ricordiamo che questo diciottesimo volume uscirà nelle fumetterie del mercato nipponico non prima del prossimo 4 dicembre 2018.

One-Punch Man è un manga realizzato da One e inizialmente pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009. Successivamente One è stato contattato dal disegnatore Yūsuke Murata sulla sua pagina Twitter, con quest'ultimo che gli ha proposto una collaborazione in cui Murata avrebbe ridisegnato le tavole già preparate dall'autore originale.

A partire dal 14 giugno 2012 la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012. Dal manga è poi stata tratta una serie animata ad opera di Madhouse, la cui seconda stagione arriverà a quanto pare nel corso del 2019.