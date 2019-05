One-Punch Man: vediamo Tanktop Master contro Garou in un fantastica fan art

La seconda stagione dell'anime di One-Punch Man non è iniziata con il verso giusto e di recente un producer è stato licenziato per offese ad un altra opera dell'autore. Tuttavia, anche grazie al manga, la serie rimane molto amata dagli appassionati, che continuano a produrre meravigliose fan art.

Nella giornata odierna abbiamo potuto ammirare una bellissima Tatsumaki in abiti casual, mentre ora, abbiamo la fortuna di trovarci davanti una fantastica illustrazione, che potete trovare in fondo alla notizia, che ci mostra l'eroe di Classe-S Tanktop Master, prepararsi allo scontro con l'autodefinito mostro umano Garou.

Lo stile ruvido della fan art realizzata da Jorge Reyes è sicuramente riuscito e inoltre, i più attenti potranno notare un interessante dettaglio. Infatti, i capelli del Ningen kaijin Garou, sono di colore biondo. Prima dell'arrivo del manga, molti erano gli appassionati che ritenevano che quello fosse il colore dei suoi capelli, che sono invece di colore bianco.

Ma non sono solamente i fan a realizzare incredibili disegni delle loro serie preferite, anche autori affermati realizzano spesso meravigliosi omaggi. L'autore di One-Punch Man, Yusuke Murata ha realizzato un'illustrazione di Spiderman: Un nuovo universo, che non potete assolutamente perdervi, mentre vi ricordiamo che One-Punch Man 2 è disponibile in simulcast, sulla piattaforma di streaming VVVVID.