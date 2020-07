One-Punch Man: un video parodia trasforma Saitama e Sonic in Mario e Sonic the Hodgehog!

La seconda stagione di One-Punch Man ha ricevuto più di qualche critica, mentre la prima, animata da Studio Madhouse, si erge ancora oggi come una delle migliori degli ultimi anni. I fan dedicano ancora oggi tantissimi omaggi alla prima parte della serie televisiva, e recentemente un video fan made ha iniziato a spopolare sui social.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video parodia realizzato dall'animatore sudamericano Joao Leal, in cui Saitama e Sonic sono sostituiti dalle due star dei videogiochi Nintendo: Super Mario e Sonic the Hodgehog. Oltre al nome del resto, il potere del riccio blu presenta più di qualche similarità con quello del villain di One-Punch Man, visto che entrambi possono contare su una velocità supersonica.

La parodia mostra Sonic intenzionato a battersi con Super Mario per provare la superiorità della propria serie di videogiochi. Il video è sottotitolato in inglese ed è stato persino condiviso da alcuni importanti siti americani come Comicbook. In calce trovate il link per dare un'occhiata al profilo Instagram dell'animatore.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il video? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di approfittare dell'occasione per leggere la nostra recensione di One-Punch Man 2.