One-Punch Man, quanti villain vedremo nella Stagione 3 dell'anime?

Dopo la conferma con trailer del ritorno dell'anime di One-Punch man, l'hype della fanbase è cresciuto a dismisura. Contro quale minaccia dovranno vedersela Saitama e Genos nelle prossime puntate? Ne parliamo nelle prossime righe, con spoiler!

Innanzitutto, chi conosce il manga sa bene che il prossimo arco narrativo, quello della Monster Association, avrebbe bisogno di più di una stagione per essere completamente adattato.

Ad oggi, è considerata la parte migliore di One-Punch Man e i fan non vedono l'ora di scoprire come verrà trattato il personaggio di Garo, leader dell'Associazione dei Mostri e principale villain dell'opera.

Dopo essere stato vittima di bullismo ed umiliazioni varie da bambino, Garo ha iniziato a desiderare di cambiare il mondo a modo suo e, per farlo, non ha esitato a combattere sia contro gli esseri umani che contro i mostri.

La stagione 3 dovrebbe concentrarsi sul potenziamento enorme che riceverà questo combattente quando si impadronirà di parte dei poteri del misterioso Dio di One-Punch Man, diventando il villain più pericoloso della serie.

Quindi, anche se l'Associazione dei Mostri potrà contare su numerose frecce al proprio arco, se si tratta di veri e propri "villain principali", il riferimento non può che essere a Garo, che ruberà la scena a qualsiasi altro personaggio, buono o cattivo che sia. La sua presenza potrebbe essere massiccia in almeno due stagioni - o cour - , a meno che non vengano fatti tagli alla narrazione.

Intanto, se l'anime si appresta a far proseguire la storia di Saitama e compagni, il manga di One-Punch Man, invece, sembra lontano dalla fine.

