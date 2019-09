One Punch Man, diventa virale l'ultimo meraviglioso cosplay di Genos!

Con la seconda stagione di One Punch Man 2 archiviata, si inizia a immaginare quando -e se- la terza serie potrebbe ricevere il proprio adattamento animato. A scatenare la già già grande attesa dei fan, inoltre, ci pensano gli stessi appassionati realizzando incredibili cosplay che lasciano a bocca aperta.

La seconda parte della serie televisiva tratta dall'omonima opera cartacea di Yusuke Murata e ONE ha passato momenti di alto valore artistico, nonostante il dislivello tra le due stagioni sia evidente. Senza screditare né l'una, né l'altra, ci siamo trovati con alle spalle numerose scene di alta maestranza tecnica con un gioco di tantissimi colori ed effetti particellari. E se per molti il sogno di Saitama è la miglior scena dell'anime fino ad ora, per qualcun altro l'allenamento con Genos non è da meno.

Ed è proprio quell'epico combattimento, che ha tirato fuori tutto l'arsenale del cyborg di classe S, ad aver stupito i fan nell'ultimo cosplay. FullHeathCos, infatti, è riuscito a inserire nella propria interpretazione personale del personaggio gli effetti luminosi dei componenti hardware che rendono Genos estremamente potente, in un tripudio di luci ed effetti meccanici da rendere la il cosplay virale in rete, con oltre 14 mila manifestazioni di apprezzamento su Twitter.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile realizzazione di FullHealthCos? Vi piace come ha adattato la sua immagine a quella di Genos? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!