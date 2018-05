One-Punch Man: VIZ Media acquisisce la licenza per la Stagione 2, novità in arrivo?

VIZ Media ha annunciato di aver acquisito, nelle ultime ore, la licenza per la seconda stagione anime di One-Punch Man. La serie sarà probabilmente svelata nel mese di agosto, durante un evento chiamato One-Punch Man School Festival, ma non è detto che nei prossimi giorni non possano arrivare delle novità.

L'acquisizione della licenza della serie da parte di VIZ Media comporta che la compagnia ha conquistato i diritti sulla trasmissione streaming, sul merchandising e sulla diffusione del prodotto anche sul mercato home video per i Paesi relativi alle Americhe e all'Oceania.

Nonostante il reveal completo sia fissato al prossimo 12 agosto, non è detto che nelle prossime settimane VIZ Media non ci riservi qualche novità succulenta su One-Punch Man Stagione 2: non sappiamo ancora se il primo trailer sarà diffuso all'evento estivo o se quella finestra permetterà al pubblico di ammirare il primo episodio in anteprima, ma nella seconda ipotesi è probabile che la prima clip promozionale della nuova stagione dell'adattamento anime al manga di ONE e Yusuke Murata si faccia vedere anche prima dell'estate.

La produzione della nuova stagione di One-Punch Man è affidata a J.C. Staff, mentre la prima fu realizzata dallo studio di MADHOUSE ed è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix e VVVVID.