One-Punch Man Vol. 29: la cover del nuovo manga è tutta per Blast!

Mentre la serializzazione di One-Punch Man prosegue con il capitolo 194 i lettori giapponesi attendono l'uscita imminente di un nuovo tankobon. Ecco la cover di One-Punch Man Volume 29 e tutte le informazioni relative alla sua uscita sul territorio nipponico.

La serie manga di One-Punch Man di ONE e Yusuke Murata racconta la storia di Saitama, un giovane ragazzo che dopo un allenamento duraturo nel tempo e massacrante dal punto fisico è diventato abbastanza potente da poter sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno. A proposito, conoscete il segreto della forza di Saitama? Ottenuta la stima di Genos in One-Punch Man, l'eroe dalla pelata luccicante entra nell'Associazione degli Eroi.

L'uscita di One-Punch Man Vol. 29 è prevista per il 2 novembre 2023 nelle fumetterie giapponesi. In assoluta anteprima, sui propri social ufficiali la rivista Tonari no Young Jump ha svelato la cover di One-Punch Man Vol. 29. In copertina troviamo Blast, l'eroe di Classe S che occupa la prima posizione nell'Associazione degli Eroi. Blast è davvero il personaggio più forte di One-Punch Man dopo Saitama? Nella porzione sottostante l'eroe numero 1, più in piccolo, troviamo anche Saitama, Flashy Flash e Manako. Questa, oltre che essere la loro prima cover page, è anche la prima volta in assoluto che vediamo Blast e Manako a colori. Inoltre è stata svelata la back cover del volume 29 di One-Punch Man. Questa illustrazione ritrae il New Blizzard Group composto da Bomb, Fubuki e Bang.

Il prossimo volumetto della serie manga includerà come al solito 6 capitoli, quelli che vanno dal 'Punch 144' al 'Punch 149'. Per quanto riguarda la pubblicazione italiana, il 9 novembre 2023 Planet Manga lancerà il Volume 28 di One-Punch Man.