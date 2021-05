One Punch Man: il volto di Saitama, Genos e Tatsumaki ricostruiti nella realtà

Seppur lontano ormai da diverso tempo dal piccolo schermo, One Punch Man continua ad essere un’opera estremamente popolare, forte di una community molto legata al gioiellino di ONE e Yusuke Murata. E a riprova di questa popolarità, infatti, vi sono numerose manifestazioni di creatività, alcune delle quali anche davvero straordinarie.

Negli ultimi tempi sta diventando sempre più celebre Artbreeder, uno strumento di rete neurale che, tramite l’ausilio di Photoshop e programmi affini, consente di ricostruire in qualche modo il reale aspetto di personaggi anche esistiti davvero ma di cui abbiamo un’immagine parziale o limitata dalla stampa. Qualche tempo fa, infatti, un artista era divenuto virale dopo aver ricostruito nella realtà gli Imperatori Romani prendendo in prestito le monete antiche.

In un modo analogo, l’artista Crayon Deathnote ha provato a reinterpretare in chiave realistica i personaggi di One Punch Man, da Saitama a Genos, da Tatsumaki a Child Emperor e non solo. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan, merito soprattutto della cura con la quale l’artista ha tentato di traslare nella realtà personaggi non poi così semplici da reinterpretare.

E voi, invece, cosa ne pensate dei risultati raggiunti da Crayon Deathnote, vi piacciono i personaggi di One Punch Man nella realtà? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.