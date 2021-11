One-Punch Man volume 24, Murata presenta la nuova copertina con la splendida illustrazione

Ormai in corso da diversi anni, One-Punch Man ha superato da tempo la ventina di volumi. Non solo con i capitoli, anche con le copertine dei volumi spesso Yusuke Murata si inventa illustrazioni favolose e componibili, per regalare ai suoi fan volumi di valore più elevato. Non è successo lo stesso però con il volume 24 della serie.

In Giappone arriveranno il 3 dicembre 2021 i nuovi volumi della casa Shueisha. I titoli più famosi di Weekly Shonen Jump, Jump SQ e altre riviste della nota casa di manga esordiranno nelle fumetterie ed edicole nipponiche, e tra i titoli in arrivo c'è il volume 24 di One-Punch Man. A poco più di una settimana dalla pubblicazione, Yusuke Murata ha deciso di rivelarne in anteprima l'illustrazione tramite una foto caricata su Twitter.

Il volume, come si vede dalle mani dell'autore, è pronto e stampato con la copertina che vede un Sweet Mask vero protagonista di questa fase. I capelli blu colpiscono subito e contrastano con il logo fucsia in alto, mentre in basso a sinistra si distingue anche un Genos in corsa, ma a cui viene dato poco spazio. Vi piace questa illustrazione di One-Punch Man preparata da Murata?

Non è ancora conosciuto il numero di capitoli presenti in questo tankobon, mentre su Tonari no Young Jump finora l'ultimo pubblicato è One-Punch Man 152.