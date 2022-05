One-Punch Man volume 26, la brillante copertina disegnata da Murata

È passato tanto tempo da quando Murata preparò una mega illustrazione di One-Punch Man con tutti i protagonisti, che andarono a comporre le copertine di tre volumi del manga insieme ad alcune edizioni speciali. Un evento importante che non si è ripetuto nei tankobon successivi, pubblicati in modo molto cadenzato a causa delle pause del manga.

A distanza di tempo, riprende anche la pubblicazione dei tankobon di One-Punch Man. Mentre i capitoli recenti si stanno concentrando sullo scontro tra Saitama e Garou, c'era ancora da raccogliere in formato volume quella fase di storia raccontata lo scorso anno su Tonari no Young Jump. Quella tra Tatsumaki e Psychos infatti è stata una guerra psicologica e psichica molto lunga, con attacchi e contrattacchi mastodontici e di ogni tipo.

Adesso quel gruppo di capitoli sta per arrivare nelle fumetterie giapponesi e, di conseguenza, in futuro arriverà anche in Italia. Per ricordare l'uscita, è stata pubblicata in un leak la copertina di One-Punch Man volume 26 che vede proprio le due guerriere psichiche in azione, con Tatsumaki in verde a destra e Psychos a sinistra, che ottiene un po' più di scena rispetto all'eroina.

In Italia, One-Punch Man è pubblicato da Panini Comics che ha messo in vendita il volume 24 a maggio 2022.