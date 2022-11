One Punch Man volume 27: le illustrazioni di Murata sbalordiscono

Dopo lungo tempo dalla meravigliosa cover di One Punch Man volume 26, in calce alla notizia un tweet riporta nuove illustrazioni dal volume 27 di One Punch Man.

Il volume 27 di One Punch Man è uscito il 4 novembre ed è composto da 192 pagine. Il prodotto fa raccolta dei capitoli dal 128 fino al 133.

Murata sta per lavorare a una nuova serie, della quale abbiamo parlato nella notizia concernente i primi dettagli su Versus. Questo nuovo inizio per One ci induce a pensare che non manchi molto alla fine delle avventure di Saitama, sebbene sia ancora troppo presto per dirlo, in quanto il mangaka potrebbe lavorare su entrambe le serie.

One Punch Man è diventata famosa in brevissimo tempo. La serie debuttò nel 2009 sul blog di One, che un giorno che un giorno venne contattato dal disegnatore Yusuke Murata, il quale gli propose una collaborazione. A partire dal 14 giugno 2012 la serie ha ricevuto la serializzazione sulla rivista online Weekly Young Jump.

Murata già da bambino partecipò ad un concorso per creare gli antagonisti di Mega Man: vinse in due occasioni e i suoi disegni furono ufficialmente utilizzati per dei personaggi. È stato assistente di Takeshi Obata (il disegnatore di Death Note) e dopo alcune opere autoconclusive iniziò i lavori al suo Eyeshield 21 che venne pubblicato a partire dal 2002.



Yusuke Murata è da sempre un artista estremamente talentuoso. Cosa ne pensate di queste illustrazioni dal volume 27 di One Punch Man?