One-Punch Man: col volume 28 un poster speciale con le eroine in costume, eccole insieme

In pochi conoscevano ONE all'inizio degli anni 2010 tra il grande pubblico. Il creatore lanciò però una piccola storia sul suo blog, momento che diede inizio al mito di One-Punch Man, che poi sarebbe stato ripreso qualche anno dopo dal mangaka Yusuke Murata, nome storico di Shueisha che ha disegnato Eyeshield21 negli anni 2000.

One-Punch Man è un manga, diventato poi anime portato avanti da Madhouse, poi J.C. Staff con la seconda stagione e infine Studio MAPPA per la terza, che ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla sua combinazione unica di azione, umorismo e sottile critica al tropos dei supereroi. Creato da ONE e disegnato da Yusuke Murata, One-Punch Man segue le avventure di Saitama, un eroe estremamente potente che è in grado di sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno.

Il mondo degli eroi non è abitato però soltanto da Saitama, con l'eroe pelato che incontra tanti altri personaggi nel corso della sua carriera. Oltre il suo allievo Genos, ha avuto a che fare con diverse eroine, anche se non sono la maggior parte delle forze dell'associazione degli eroi. Sicuramente le più famose sono le due sorelle psichiche, Tatsumaki e Fubuki, ma ce ne sono anche altre.

Ora possiamo vederne molte tutte insieme grazie al nuovo poster estivo disegnato da Yusuke Murata. Nella nuova immagine, di cui è disponibile un sample nel post in basso, ci sono le eroine di One-Punch Man in costume: in primo piano spiccano ovviamente Fubuki e Tatsumaki, più sul retro invece c'è Mizuki, con Shadow Ring e Lily. Avreste voluto altre eroine?