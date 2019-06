One Punch Man, l'ultimo volume del manga scala le vette in USA

Il successo di One Punch Man, l'opera di ONE e Yusuke murata, è sancita da un elevato numero di vendite del manga. L'opera, inoltre, è riuscita a spopolare soprattutto negli Stati Uniti d'America, raggiungendo un nuovo ma importante traguardo.

Nielsen Bookscan è un portale che raccoglie e condivide i dati circa l'industria della pubblicazione dei libri. Grazie a questi dati, dunque, è possibile avere un'idea sull'andamento di un determinato titolo negli Stati Uniti, divisi in più settori e per genere. Tra i 20 fumetti più venduti nel mese di maggio, dunque, non poteva non capeggiare su tutti il Volume 16 del manga di One Punch Man che, incredibilmente, sorpassa opere del calibro di ONE PIECE e Dragon Ball Super di Toyotaro.

Un risultato, senza alcun dubbio, straordinario che sancisce maggiormente un'opera che non è solo attualmente recente, ma quello che è ormai anche uno dei pilastri del panorama fumettistico nipponico. Non c'è da stupirsi se l'opera ha acquisito un tanto elevato numero di successo che, a riprova di ciò, è sancito dalla community di appassionati con dediche incredibili, come dimostra il cosplay di un fan che ha fatto conquistare a Saitama i 7 Regni de Il Trono di Spade.

One Punch Man, dunque, è un'opera potente, internazionale, con l'innata capacità di unire a sé una cerchia sempre più ingente di fan. Per questo motivo, da appassionati, non potete lasciarvi scappare il nostro speciale di approfondimento sul manga di ONE e Yusuke Murata, scritto dal nostro Gabriele Laurino.