One-Punch Man vs Dragon Ball: Goku Ultra Istinto potrebbe sconfiggere Saitama?

Se nel corso dei primi anni 2000 vi avessero chiesto "Qual è il personaggio più forte nel mondo dei fumetti?" molti di voi avrebbero risposto, senza dubbio, "Goku". Con il passare degli anni però iniziarono a comparire altri guerrieri degni di tale titolo e, tra i tanti, uno in particolare sembrerebbe essere diventato la prima scelta dei fan.

Stiamo ovviamente parlando di Saitama, protagonista di One-Punch Man e invincibile guerriero dalla forza inquantificabile. Escludendo divinità, esseri onniscienti e simili infatti, il venticinquenne ha lentamente scalato tutte le classifiche guadagnandosi, con il passare degli anni, il titolo di "Guerriero più forte di tutti i tempi".

Il tempo però è passato anche per il protagonista di Dragon Ball e da qualche anno, in particolar modo dopo la fine della trasmissione di Dragon Ball Super, i fan hanno iniziato a domandarsi se Goku Ultra Istinto non possa davvero essere il guerriero in grado di sconfiggere Saitama. Certo il protagonista di One-Punch Man è stato scritto per essere il personaggio più forte di tutti, ma cosa succederebbe se i due guerrieri si scontrassero in un'arena neutra, al di fuori del proprio universo narrativo?

"Saitama è in grado di distruggere un pianeta senza sforzarsi, ma il problema è che parliamo di un combattente forte in un Universo pieno di avversari mediocri" ha scritto un utente sui social, "Goku ha combattuto con decine di avversari di livello superiore. Non conosciamo il massimo della forza di Saitama perché nessuno è mai stato in grado di spingerlo al limite, ma conosciamo molto bene Goku e sappiamo cosa succede quando qualcuno lo costringe a superare il suo limite. Stiamo parlando di un guerriero in grado di combattere contro Beerus, un essere che ha distrutto un pianeta disegnando un cerchio su un tavolo. A mio parere Goku potrebbe farcela".

L'Ultra Istinto permette a Goku di muovere il proprio corpo in maniera autonoma, ed in One-Punch Man abbiamo visto avversari inferiori al Saiyan in grado di resistere al pugno dell'eroe per hobby. Saitama potrebbe battere qualcosa che non può colpire? O la velocità dell'eroe sarebbe troppo anche per il protagonista di Dragon Ball? Il disegnatore di One-Punch Man Yusuke Murata ha così risposto al quesito qualche anno fa: "Credo che Goku e Saitama abbiano molte cose in comune. Il più forte? Non lo so".

In calce abbiamo raccolto per voi alcuni commenti degli utenti Reddit, e sembra proprio che la stragrande maggioranza dei fan propenda, ad oggi, per il Saiyan.

E voi cosa ne pensate? Chi dei due è il più forte? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per maggiori informazioni sull'eroe per hobby invece, vi rimandiamo alla nostra analisi del capitolo 131 di One-Punch Man.