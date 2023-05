One-Punch Man: il webcomic di ONE torna dopo una pausa durata più di due anni

ONE, uno degli autori più peculiari del settore del fumetto giapponese, grazie al suo singolare stile di disegno e alle opere estremamente esilaranti, è tornato a sorprendere i lettori appassionati delle sue opere pubblicando un nuovo capitolo del webcomic originale di One-Punch Man in seguito ad una pausa durata più di due anni.

Attualmente impegnato a proseguire la produzione del manga di One-Punch Man al fianco del disegnatore Yusuke Murata, e anche della nuova serie Versus disegnata da Kyoutarou Azuma, ONE è riuscito comunque a ricavare del tempo libero per proseguire il progetto che anni fa diede inizio al suo singolare percorso nell'industria dei manga. Per ora l’unica versione disponibile è l’originale in giapponese, ma possiamo aspettarci molto presto una versione tradotta in inglese.

Con una sola mossa però l’autore è riuscito a instillare ancora più curiosità e interesse nei lettori, aggiungendo un “to be continued” nella tavola conclusiva del capitolo 142, come potete vedere anche dal post di Nebu_Kuro riportato in fondo alla pagina dove è presente il link per poter leggere le ultime tavole dedicate alla spettacolare battaglia di Genos. Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per chi dal 2009 segue le divertenti avventure di Saitama, che hanno subito numerose interruzioni di pubblicazioni sia per quanto riguarda il webcomic sia per la serie pubblicata su Young Jump Web Comics.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo inaspettato ritorno nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che nel manga è nata una nuova organizzazione di eroi pronti a sconvolgere tutto, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Fubuki in posa da modella.