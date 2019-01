One-punch man, Yusuke Murata augura buon anno del cinghiale

Con l'arrivo di capodanno, i mangaka divulgano le illustrazioni per celebrare il nuovo anno. Tramite il suo account Twitter, il disegnatore di One-Punch man divulga un'illustrazione a tema.

Il 2019, secondo l'oroscopo cinese, è l'anno del cinghiale, pertanto è d'obbligo rappresentarlo nelle illustrazioni che celebrano l'arrivo del nuovo anno. Yusuke Murata, nel tweet che potete vedere in calce, raffigura però l'animale simbolo del 2019 come la minaccia che Genos e Saitama dovranno affrontare.

Come sappiamo, nell'universo di One-Punch man vivono numerosissimi mostri, classificati per livello, e stavolta ad attaccare la città dove vivono i due protagonisti è un enorme cinghiale sputafuoco. I due eroi non sembrano molto coinvolti però, mentre invece la gente sullo sfondo fugge spaventata. Lo sketch è completo di didascalia da parte del mangaka, che augura a tutti i fan un buon 2019.

One-Punch man è un manga nato inizialmente dalla mente di ONE, autore anche di Mob Psycho 100, e poi ripreso dal precedente illustratore di Eyeshield 21 Yusuke Murata. Proprio grazie alla partecipazione del famosissimo disegnatore, il manga viene pubblicato su Tonari no Young Jump e diventa uno dei più popolari fumetti nipponici del periodo