One-Punch Man: Yusuke Murata ha condiviso con i fan le sue maggiori influenze artistiche

i fan di One-Punch Man sono sempre pronti a incensare (a ragione) le illustrazioni a opera del maestro Yusuke Murata, disegnatore della serie creata da ONE. Con l'anime ancora in attesa di una seconda stagione, il manga è un conforto non da poco, e Murata ha voluto condividere con i fan una delle maggiori influenze che hanno ispirato la sua arte.

Recentemente, Shueisha ha pubblicato un nuovo opuscolo che rende omaggio a un festival di Weekly Shonen Jump che si è da poco tenuto in Giappone. Il nuovo volumetto contiene varie interviste a diversi autori della rivista, e una di queste è con l'artista di One-Punch Man, nella quale quest'ultimo ha parlato delle sue influenze artistiche.

"Dato che mi piace andare controcorrente, a un certo punto ho avuto questo obiettivo di portare qualcosa di nuovo a Shonen Jump", ha rivelato Yusuke Murata. "Quando ho iniziato a lavorare su Eyeshield, disegnavo sfondi a mano libera a causa dell'influenza di Iou Kuroda-sensei, e incorporavo muscoli dall'aspetto realistico con solo poche righe come nel gioco di combattimento Street Fighter II, e cose del genere."

Continuando, l'artista ha detto di essere stato influenzato anche da Lupin III quando si trattava di certe sequenze d'azione. "Ho pensato che le gambe dei personaggi di Monkey Punch-sensei mentre correvano fossero un piacevole e fantasioso modo di esprimersi", ha detto l'artista. "Alcuni tipi di immagini posso disegnarle, mentre altre non riesco proprio a farlo."

One-Punch Man prosegue la sua corsa su Weekly Shonen Jump.