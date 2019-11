One Punch Man: Yusuke Murata conferma, 'Il nuovo capitolo del manga è stato rimandato'

Il disegnatore di One Punch Man, celebre non solo per la sua carriera fumettistica ma anche per la sua passione per il mondo Marvel è riuscito, grazie a straordinarie illustrazioni a tema, a farsi conoscere da un'immensa fetta di appassionati. Tuttavia, la mole di lavoro che porta sulle spalle lo costringe, a volte, a prendersi una pausa.

Il sensei sta lavorando al nuovo volume, è lui stesso a dirlo in una recente nota postata su Twitter. Dal commento dell'artista, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Murata spiega le cause che hanno portato al nuovo ritardo dell'ultimo capitolo di One Punch Man, previsto al debutto in data odierna.

"Vi ringrazio per l'attesa. [...], tuttavia il nuovo capitolo di One Punch Man è stato rimandato a causa dei ritardi con la lavorazione del volume. Nuove informazioni arriveranno prossimamente."

Ebbene, il nuovo tankobon sta richiedendo più tempo del previsto al sensei, che non aveva previsto di non riuscire a rispettare le scadenze. Nonostante la pausa, che ci auguriamo essere di breve durata, è possibile che attualmente stia lavorando al capitolo speciale e, pertanto, il numero 121 di One Punch Man potrebbe contenere più tavole al suo interno. Non ci resta, dunque, che attendere maggiori sviluppi, invitandovi a restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun episodio del manga di ONE e Yusuke Murata.

