One-Punch Man: Yusuke Murata dedica uno sketch a Mega Man

One-Punch Man rientra sicuramente tra le serie, manga e anime, più apprezzate degli ultimi anni, e questo è dovuto, oltre che alla storia originale e molto particolare ideata da ONE anche all'incredibile stile del disegnatore Yusuke Murata, che ha debuttato con lo spokon Eyeshield 21.

Murata ha contribuito alla resa finale di One-Punch Man, aiutando ONE ad adattarlo in una vera e propria serie, considerato che all'inizio si trattava di un webcomic. Passare da un manga sportivo a disegnare supereroi e cattivi è sicuramente un bel cambiamento, e Murata ha dimostrato interesse anche in ambito videoludico, ritraendo con il suo stile unico Mega Man, personaggio famosissimo, protagonista che dona il nome alla serie di videogiochi prodotta da Capcom.

L'illustrazione del maestro è stata condivisa su Twitter dall'utente @NEBU_KURO, e potete trovarla nel post in calce alla notizia. Rimanendo abbastanza fedele al design originale, Murata è riuscito a rendere una delle icone dei giochi platform, ancora più elegante, slanciata e pronta ad entrare in azione.

Colpiti da questa illustrazione inaspettata, i fan hanno mostrato subito grande interesse, cominciando immediatamente a richiedere altri sketch riguardanti il franchise di Mega Man con l'incredibile tratto di Murata. Non è tuttavia la prima volta che il brand entra in contatto con il mondo anime e manga. Infatti Mega Man in passato ha ricevuto delle trasposizioni animate, come Mega Man NT Warrior e Mega Man Star Force, che hanno avuto difficoltà a conquistare il grande pubblico, rimanendo delle serie di nicchia.

Ricordiamo che Murata all'età di 13 anni vinse un concorso di CAPCOM per aver proposto Dust Man come nuovo Robot Master. che One-Punch Man avrà un adattamento Live Action, e si vocifera che forse sarà Ryan Reynolds a ricoprire il ruolo di Saitama.

Cosa ne pensate di questo bellissimo omaggio da parte di Murata? Vorreste vedere un manga o un anime di Mega Man con questo stile? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.