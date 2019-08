One Punch Man, Yusuke Murata dedica la sua ultima illustrazione a Saitama!

Nonostante la seconda stagione dell'anime si sia conclusa da diverso tempo, gli autori continuano a omaggiare One Punch Man, forti del successo che l'opera continua a riscontrare nel suo numeroso pubblico. Dopo l'illustrazione di ONE, infatti, si accompagna anche la recente dedica di Murata a Saitama.

Il protagonista dell'opera è uno degli eroi nipponici più apprezzati nell'intero panorama dell'industria giapponese, con un merchandise costantemente florido come dimostra la realizzazione del busto in scala 1:1 di Saitama. Ciò che comunque ha fatto la differenza, negli ultimi anni, è stato l'aiuto fondamentale che Yusuke Murata ha dato a ONE, quando riprese le redini dell'opera ridisegnando da zero l'intero manga. Il risultato del team lo vediamo ancora oggi, con una qualità dell'originale cartaceo elevatissima, grazie alla cura maniacale di un disegnatore stratosferico.

Infatti, Murata è uno degli artisti più apprezzati nel panorama, motivo per cui ogni illustrazione del sensei viene sempre recepita con forza e passione dalla community di One Punch Man. La sua ultima creazione arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale, in cui dedica il suo disegno al protagonista che lo ha rese celebre in tutto il mondo, l'eroe dal nome in codice "Mantello Pelato". L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, rappresenta fedelmente Saitama nel famoso intento di stringere il pugno, pronto ad annientare con un solo colpo l'ennesimo rivale.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!