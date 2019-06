One Punch Man, Yusuke Murata dedica la sua ultima illustrazione a Tornado!

One Punch Man non è solo un'opera con un potenziale comico innato, invidiabile, con un carisma d'eccezione nel settore. Il frutto di questo successo immenso non è seguito solo alla genialità di ONE, il suo creatore, ma anche e soprattutto dall'arte del suo disegnatore, Yusuke Murata.

L'unione di questi due autori è il risultato più straordinario degli ultimi anni in ambito fumettistico. Per carità, non è la prima né l'ultima volta che due creatori si danno man forte per compensare l'uno le pecche dell'altro o per incrementare la qualità artistica, vi basti pensare al recente Samurai 8: La storia di Hachimaru. Ma nel caso di One Punch Man, ONE aveva necessariamente bisogno di incrementare il potenziale della sua opera, in quanto tra le mani un titolo ambizioso ma con un comparto artistico e tecnico discutibile. Il suo lavoro con Yusuke Murata, nel tempo, divenne emblematico per la coppia di fumettisti, creando un perfetto team di lavoro in grado di sfornare i migliori capitoli sia narrativamente che artisticamente parlando.

Ed è proprio quest'ultimo disegnatore che, in un suo recente sketch, ha voluto dedicare un'illustrazione a uno dei personaggi più amati dell'intera opera, ovvero la bellissima Tornado. L'esper più potente del titolo, nonché l'eroina di classe S che detiene la medaglia d'argento al secondo posto, è uno dei principali beniamini di One Punch Man, come dimostrano le miriadi di omaggi che gli appassionati le dedicano ogni giorno nelle community più disparate. In ogni caso, l'illustrazione in questione, e che potete ammirare in fondo a questa notizia, è la risposta alla richiesta del fratello di Murata, che ha fatto morire di invidia la maggior parte dei commenti presenti nel thread del disegno.

Vi invitiamo, infine, a recuperare la bellissima cover del volume 20 dell'omonimo manga, in dirittura d'arrivo il prossimo 4 luglio in Giappone. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione di Tornado?