One-Punch Man: Yusuke Murata ci illustra come indossare correttamente la mascherina

Nonostante ormai conviviamo con la pandemia da COVID-19 da quasi un intero anno, non è raro trovare per strada persone con la mascherina chirurgica sotto il mento o il naso. Se indossate la nostra unica arma di difesa dal virus in questa maniera, gli eroi di One-Punch Man vi colpiranno duramente.

In attesa della vaccinazione, al momento l'unico modo per evitare il contagio di massa è l'indossare correttamente la mascherina chirurgica. Che siate da soli o in compagnia, essa vi permetterà di proteggere i vostri cari e voi stessi. Ma se avete problemi a tenerla indosso, l'artista di One-Punch Man vi svela un trucco.

Nonostante gli impegni lavorativi, Yusuke Murata, artista dell'opera, è fortemente attivo sui social media, dove ha ricordato ai suoi fan il modo migliore per indossare la mascherina chirurgica. La guida pubblicata sul suo profilo Twitter suggerisce una soluzione per tutti coloro i quali hanno problemi a indossare la mascherina con gli occhiali da vista.



Gli sketch pubblicati mostrano un uomo con gli occhiali cercare di respirare con la mascherina alta sul volto. Ogni espirazione, però, fa appannare gli occhiali; un problema comune a tante persone. Tuttavia, Murata conosce il modo per evitare questo problema e ha voluto condividerlo con i suoi fan.



"Quando gli occhiali si appannano a causa della mascherina è molto fastidioso. Quando ciò accade, tira su la maschera appena sotto gli occhi. Così non ci sarà più appannamento". L'illustrazione, inoltre, omaggia One-Punch Man. Nell'ultima tavola è possibile vedere un eroe a noi familiare pedalare in sella a una bicicletta. Anche Mumen Rider indossa la mascherina, per cui fatelo anche voi. Murata di One-Punch Man ha dedicato uno sketch a Mega Man. Inoltre, l'artista ha realizzato un disegno su Tempesta e Tornado di One-Punch Man.