One-Punch Man: Yusuke Murata realizza un'illustrazione di Spiderman: un nuovo universo

Yusuke Murata, disegnatore del remake di One-Punch Man, è uno dei fumettisti più talentuosi del panorama mondiale, e oltre a realizzare meravigliose illustrazioni per il proprio manga - si cimenta di tanto in tanto ad omaggiare il mondo dei supereroi.

La scorsa volta il sensei si era prodigato nella realizzazione di due protagonisti dell'universo Marvel, Capitan America e Bucky, il soldato d'inverno; in questa occasione, invece, Murata sceglie di omaggiare il supereroe più iconico della Casa delle Idee, Spiderman, protagonista del lungometraggio vincitore agli oscar come miglior film d'animazione. Spiderman : un nuovo universo è stato infatti un concentrato di estro e talento puro, e la bellezza della pellicola non è passata inosservata a Murata, che l'ha premiata con una maestosa illustrazione.

La splendida tavola è stata condivisa sulla board di Reddit, dove i fan sono accorsi in massa per apprezzarne la bellezza. L'illustrazione è molto ampia, e al suo interno figurano diversi personaggi appartenenti al'universo ragnesco : in primo piano campeggiano Spider Gwen, lo Spiderman classico e la versione 2099, con alle sue spalle un uomo ragno dotato dell'armatura di Infinity War. La realizzazione è ineccepibile, e il numero di dettagli che Murata riesce a mettere sulla tavola è impressionante, inserendo una pletora di personaggi incredibile - attraverso un uso della prospettiva altrettanto impressionante. Per non parlare, poi, della dinamicità pazzesca che trasuda l'illustrazione, mostrandoci ancora una volta quanto Murata sia bravo nell'esprimere i corpi in movimento.

Le capacità del maestro sono note a tutti grazie al suo lavoro sul manga di ONE, ma quando il sensei si focalizza anche su altre produzioni è sempre un piacere apprezzarne la sua peculiare versione.