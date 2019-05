One-Punch Man: Yusuke Murata realizza uno sketch dei fratelli Bang

Yusuke Murata, mangaka di One Punch Man, è solito sbizzarrirsi con degli sketch sui personaggi dell'opera di ONE attraverso il suo profilo Twitter, omaggiando molto spesso anche la cultura supereroistica occidentale.

Il maestro questa volta sceglie di realizzare un'illustrazione dei fratelli Bang, i quali sono alla ricerca dello spietato Garou. I due fratelli, infatti, vogliono fermare la furia omicida alimentata dall'antieroe, che scorrazza per le varie città al fine di sopraffare gli eroi. Garou ha messo in difficoltà buona parte degli eroi di Classe A, e la minaccia rappresentata dagli esseri misteriosi non fa che esacerbare una situazione già molto compromessa di suo. Bang è l'unico, insieme a suo fratello, capace di affrontare le micidiali tecniche marziali di Garou, avendole lui stesso apprese nel dojo del maestro.

Murata ci mostra una tavola con protagonisti Bang e Bomb, con il primo che sorseggia un caffè e il secondo che fuma una sigaretta. In didascalia all'illustrazione, Murata ci lascia il seguente messaggio:

"Dalle 23:35, su TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, Nico Nico Live Broadcasting, andrà in onda l'episodio 19 dedicato agli eroi di Classe S. Dagli un'occhiata! La mia illustrazione è dedicata ai fratelli Bang e Bomb, la prossima volta indosseranno un abito per la verniciatura delle porte".

Lo sketch è stato realizzato, come potete intuire, per l'episodio dell'anime di One Punch Man che vedeva protagonisti gli eroi di classe S, chiamati in causa per sgominare l'invasione degli esseri misteriosi. Il maestro, recentemente si è prodigato in un'illustrazione riguardante Spiderman: un nuovo universo, apprezzata moltissimo dai fan dell'uomo ragno.