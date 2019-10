One-Punch Man: Yusuke Murata regala ai fan un nuovo sfondo a tema Halloween!

One-Punch Man 2, l'ultima stagione dell'anime dedicato alle gesta dell'eroe Saitama, si è ufficialmente conclusa nel mese di luglio raccogliendo diversi consensi e qualche sporadica critica. Yusuke Murata comunque, disegnatore del manga di ONE, ha deciso di festeggiare il successo dell'opera regalando ai fan una bellissima wallpaper.

Il disegno di Murata è visibile in copertina e in fondo all'articolo ed è disponibile gratuitamente al download cliccando sopra il link reperibile in calce. Nel momento in cui sarete entrati nel sito web potrete decidere se scaricare l'immagine per IPhone, Android o PC.

La bellissima illustrazione di Murata raffigura circa 60 personaggi vestiti per Halloween. Oltre a quelli più conosciuti potrete trovare anche volti meno noti o dei villain non ancora comparsi nella serie televisiva.

One-Punch Man 2 tornerà con un episodio bonus il prossimo 25 ottobre. L'OVA, attesissimo dai fan, sarà incluso nel primo volume Blu-ray/DVD dell'anime in uscita il giorno stesso e durerà circa 10 minuti. Nei mesi seguenti saranno poi disponibili tutti gli altri cofanetti home video, con l'uscita dell'ultimo prevista per marzo 2020.

E voi cosa ne pensate? Avete scaricato questo bellissimo sfondo a tema Halloween? Fateci sapere se è di vostro gradimento! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra recensione di One-Punch Man 2.