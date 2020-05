One-Punch Man: Yusuke Murata fa rivivere una delle antagoniste con un disegno inedito

Yusuke Murata continua a disegnare i capitoli di One-Punch Man, rivisitandoli quando serve per correggere o aggiungere dettagli che saranno importanti nella storia. Un esempio è stato il recente rifacimento del capitolo 103 di One-Punch Man che ci ha portato nuovi aspetti dei personaggi coinvolti.

Ma il mangaka non si ferma solo ai disegni ufficiali. Tramite il suo account Twitter @NebuKuro infatti condivide tante illustrazioni basate su One-Punch Man e altre serie. Negli ultimi giorni aveva condiviso uno sketch che vedeva il trio Saitama, Genos e Sonic insieme, mentre nelle scorse ore ne ha realizzato uno completamente nuovo.

Stavolta si è concentrato su un personaggio che non appare sin dal primo volume di One-Punch Man: la Mosquito Girl. Questo mostro che, come si può dedurre dal nome, ricorda una zanzara comparì insieme a Genos e tra i due ci fu uno scontro sanguinario che terminò solo con l'intervento risolutivo di Saitama. Fu dopo quella battaglia che Genos divenne allievo di Saitama. In basso potete osservare quest'immagine, realizzata però in modo abbozzato e con uno sguardo più simpatico rispetto a quello che abbiamo visto durante la serie.

Siete contenti di poter rivedere, anche se solo in questa forma non ufficiale, uno dei primi mostri apparsi in One-Punch Man?