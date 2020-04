One-Punch Man, Yusuke Murata svela data di uscita del capitolo 131

Se anche voi siete rimasti folgorati dal capitolo 130 di One-Punch Man allora abbiamo una buona notizia da darvi: la prossima uscita del manga di One e Yusuke Murata è dietro l'angolo. L'artista infatti ha recentemente risposto alle richieste dei fan su Twitter, svelando il periodo di uscita del tanto atteso capitolo 131.

In calce potete dare un'occhiata al post in questione, in cui Murata ha scritto: "Vi abbiamo fatto aspettare? Il prossimo capitolo di One-Punch Man uscirà.. all'inizio della prossima settimana. Per favore siate pazienti per qualche altro giorno". I fan dovranno dunque resistere fino a lunedì o martedì prossimo prima di poter mettere le mani sulla nuova uscita. Vi ricordiamo che l'ultimo numero è stato pubblicato lo scorso 3 aprile.

Il capitolo 130 ci ha lasciato con l'inizio dello scontro tra Tatsumaki e Psykos, e la nuova uscita dovrebbe mostrare le prime fasi della battaglia. Subito dopo la distribuzione i fan dell'opera si sono riversati sui social per applaudire il lavoro dell'artista, che ancora una volta ha messo in scena alcune delle tavole più curate del recente panorama fumettistico giapponese.

E voi cosa ne pensate? State aspettando anche voi la nuova uscita? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!