One Room Angel e On or Off debuttano con Star Comics: le edizioni speciali dei due BL

Attraverso un comunicato diffuso sui social network, Edizioni Star Comics da il benvenuto a One Room Angel e On or Off, due attesissimi Boys Love in uscita a Lucca Comics & Games 2021. Le due opere, rispettivamente di Hamada e A1, debuttano in doppia versione, regular e limited!

Star Comics presenta in anteprima assoluta due delle novità che saranno presenti a Lucca Comics & Games, due opere che andranno a rinfoltire la già vasta offerta di Boys Love.

Il primo è On or Off, un webcomic targato D&C Media, editore di Solo Leveling, che ha vinto i Ridibook BL Award 2019. Il primo volume, in arrivo il 29 ottobre 2021, arriva in doppia versione, una regular e l’altra contenente tre cartoline esclusive e un set di sticker. Entrambe le edizioni sono rigorosamente a colori.

L’opera firmata A1 segue le vicende del giovane e spensierato Ahn, il quale, a causa della sua ingenuità, si ritrova nel bel mezzo di una situazione imbarazzante e piccante insieme a Kang, affascinante uomo affermato. Tra gag, momenti d’ironia assoluta e pagine bollenti, la vicende si trasforma lentamente in una romantica, dolce storia d’amore.

A Lucca Comics & Games sarà presentato anche One Room Angel, volume unico della maestra dei BL Harada. A differenza delle sue opere precedenti, questo nuovo racconto è atipico, maturo e commovente, un vero e proprio elogio alla vita.

Anch’esso, come On or Off, sarà disponibile in due versioni. Oltre alla classica regular, ci sarà infatti anche l’Angelic Edition, un cofanetto esclusivo che contiene il volume in variant cover, una cartolina, due stand up figure e un diorama.

One Room Angel racconta una storia dal sapore dolce amaro, che parla di tristezza, ma soprattutto di seconde ciance. Koki, un ragazzo di trent’anni senza amici e privo d'interessi, è caduto in una spirale di depressione e apatia. Ogni giorno si ripete che la sua vita faccia schifo e che non abbia nulla per cui valga la pena vivere. Di lì a poco, però, incontra un angelo che vorrebbe provare il sapore della vita.

E voi, quale delle due opere acquisterete? Vi salutiamo lasciandovi all'annuncio di Phantom Seer, la miniserie di Shonen Jump, e a quello di Il Tesoro Perduto di Nora.