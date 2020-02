Il one-shot di Death Note è disponibile da oggi, ecco le prime reazioni dei fan

Se non l'avete ancora fatto è tempo di correre su MangaPlus, visto che è stato recentemente inserito l'attesissimo one-shot di Death Note. Le 87 pagine dello speciale sono come al solito disponibili gratuitamente in lingua inglese e spagnola, e vi porteranno per un'ultima volta a vivere le avventure dello shinigami Ryuk e del possessore del quaderno della morte.

Per l'occasione, l'autore Tsugumi Ohba ha unito le forze con l'artista Takeshi Obata, mettendo in scena l'epico scontro tra il nuovo protagonista Minoru Tanaka e Near, ormai conosciuto come il nuovo L. Sul fronte artistico il one-shot si eleva ben sopra la media, con un'attenzione ai dettagli che rende la lettura una vera e propria gioia per gli occhi. La storia presenta i tipici colpi di scena a cui ormai la saga ci ha abituato, ed a questo proposito potete dare un'occhiata alle reazioni dei fan visibili in calce.

Senza fare spoiler, possiamo poi anticiparvi che il one-shot avrà diversi richiami alla serie principale, oltre ad un bellissimo easter egg dedicato ad una controversa figura politica che sicuramente riconoscerete.

E voi cosa ne pensate? Avete già letto l'opera? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento spoiler-free nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata al nostro approfondimento sullo speciale di Death Note.