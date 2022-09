Onimusha diventa un anime per Netflix: a dirigerlo un nome importante

Ci sono videogiochi che hanno un nome che riverbera nel tempo. Capcom, nota casa di distribuzione e produzione giapponese, ne ha sviluppati tanti nel corso degli anni. Tra i vari remake, reboot, spin-off e sequel, brilla il nome di Onimusha, ambientato in un Giappone feudale rivisitato e con ormai otto milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il titolo è finito al centro delle attenzioni di Netflix che ha deciso di renderlo un anime. Durante l'evento Tudum Japan che si è tenuto nelle scorse ore, il portale ha rivelato che sarà prodotto un anime di Onimusha che approderà sulla piattaforma nei prossimi mesi. Tutta la saga di Capcom verrà presa in considerazione per l'adattamento.

A dirigerlo c'è Takashi Miike, regista famosissimo non solo nel paese del Sol Levante, che all'attivo ha la direzione di progetti come Ichi the Killer, L'Immortale, Crows Zero, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable e Terraformars. Lo studio prescelto per l'animazione è invece Sublimation, con Shinya Sugai che si occuperà della regia. Sono state rivelate alcune immagini di Onimusha visibili nella galleria in basso, dove si nota anche che per Miyamoto Musashi è stato preso come modello l'attore ormai defunto Toshiro Mifune.



Durante lo stesso evento è stato rivelato l'anime di Moonrise, a cui partecipa anche Hiromu Arakawa di Fullmetal Alchemist.