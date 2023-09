Onimusha è il nuovo anime targato Netflix: trailer, cast e data d'uscita

Il videogioco Onimusha di Capcom è ufficialmente pronto ad essere trasformato in una serie anime: l'annuncio è arrivato attraverso i canali Netflix lo scorso anno e adesso il franchise si prepara al debutto, con un primo sguardo ufficiale all'opera animata e con una data per il debutto.

E' evidente che Netflix stia puntando molto sulla sua produzione anime: lo abbiamo visto con l'annuncio della terza stagione di Kimi ni Todoke, che ritornerà sul piccolo schermo dopo tredici anni, e anche con altre produzioni originali del noto servizio di streaming.

Il protagonista Musashi Miyamoto è doppiato dal talentuoso Akio Otsuka, voce di Barbanera di One Piece, Shunsui Kyoraku di Bleach e più recentemente All for One in My Hero Academia solo per citarne alcuni. Non è l'unico nome che spicca fra i componenti del nuovo anime: infatti, fra lo staff di Onimusha è possibile notare un regista importante.

Musashi è stato modellato attraverso la computer grafica 3D, utilizzando le sembianze dell'eccezionale attore ormai defunto Toshiro Mifune. I fan dell'originale videogioco, uscito per la prima volta nel 2001 con il titolo Onimusha: Warlord, potrebbero restare entusiasti di tutte queste scelte di produzione.

L'anime uscirà ufficialmente il 2 novembre sulla nota piattaforma streaming in tutti i paesi. Non solo, sui canali social di Netflix è apparso anche un poster della serie che è possibile visualizzare in calce all'articolo.

Ad occuparsi della regia ci sarà l'acclamato Takashi Miike affiancato da Shinya Sugai presso la Sublimation, uno studio specializzato in CG e 3DCG. Non solo, è stato svelato che uno dei brani appartenenti alla colonna sonora di Onimusha sarà "The Loneliest" dei Maneskin.