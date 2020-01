Online il terzo appassionante promo dell'anime In/Spectre

Come avete potuto leggere nell'annuncio di In/Spectre, la data di uscita dell'atteso anime è fissata per l'undici gennaio. Vediamo quindi l'ultimo video promozionale dedicato alla trasposizione dell'opera scritta da Kyo Shirodaira.

In calce alla notizia potete vedere il filmato della serie, che inoltre ci permette di ascoltare in anteprima la canzone che chiuderà ogni puntata dell'anime, intitolata "Last Dance" e composta dall'artista Mamoru Miyano.

Il sito Crunchyroll sarà tra i produttori di In/Spectre, sembra quindi probabile un'uscita per il mercato Occidentale sulla piattaforma streaming creata nel 2006. La serie racconterà la storia di Kotoko, giovane ragazza rapita dagli Yokai, esseri spirituali che l'hanno resa un intermediario tra il loro mondo e quello degli umani. Questo potere però ha preteso un occhio e una gamba dalla ragazza, nonostante questo Kotoko ha sempre perseguito il suo scopo fino al giorno in cui non incontra Kuro, ragazzo con poteri da guaritore. Affascinata dal giovane, gli chiederà di unirsi a lei nella caccia agli yokai ribelli.

Alla regia delle puntate troveremo Keiji Gotoh, mentre Noboru Takagi si occuperà della sceneggiatura. Se siete interessati all'anime vi segnaliamo un altro video promozionale di In/Spectre, in cui è possibile vedere in azione i due protagonisti e ascoltare l'opening scritta da Lie and a Chameleon e il cui titolo è "Mononoke in the Fiction"